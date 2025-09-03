على بُعد ثلاثة أيام من جلسة الحكومة اللبنانية، تتجه الأنظار إلى بعبدا حيث سيعرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطته لحصر السلاح بيد الدولة.

في حين لا تزال الجلسة المرتقبة، التي يُراد لها أن تمرّ بالإجماع من دون تصويت، محاطة بالاتصالات والمشاورات، فيما المواقف تتأرجح بين الإقرار الكامل بالخطة أو الاكتفاء بأخذ العلم بها.

إلا أنه حتى الآن يتوقع أن يحضر وزراء "الثنائي الشيعي" (حركة أمل وحزب الله الجلسة لكنهم يرفضون مناقشة تفاصيل الخطة إذا تضمّنت مهل زمنية للتنفيذ.

"وقف التعاون جنوب الليطاني"

في المقابل، أرسل حزب الله إشارات تحذير وتهديد عبر قناته الاعلامية (المنار) مساء أمس. وحذرت مصادره من أنه "إذا ظلت الحكومة مصرة على إدراج مهل زمنية في الخطة، فإن حزب الله لن يتعاون حتى في منطقة جنوب الليطاني".

كما اتهمت رئيس الحكومة نواف سلام بـ "التمسك بمقاربة قد تكون نتيجتها خراب البلد،على الرغم من نصائح البعض في الداخل والخارج"، وفق تعبيرها.