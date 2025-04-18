نفت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" نفيًا قاطعًا كل ما ورد في صحيفة النهار في عددها الصادر بتاريخ 18 نيسان 2025، بحق رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد إبراهيم أمين السيد، وأكدت في بيان، أنه "محض افتراء وخيال واختلاق لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، وتسعى إلى النيل من حزب الله وقياداته. إزاء ذلك، نؤكد أن رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد لم ينقطع عن ممارسة أعماله القيادية ومتابعة الشؤون التنظيمية والسياسية".

ودعت وسائل الإعلام عامة، وصحيفة النهار خاصة، إلى توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومات، ومراجعة أصحاب الشأن.