أعلنت وحدة العلاقات العربية والدولية في “حزب الله” ببيان، أنها تلقت “بكل فخر واعتزاز نبأ استشهاد الفارس المقدام ابن عشائر القيسية العربية الأردنية الشهيد البطل عبد المطلب القيسي مقبلا غير مدبر بعد ان سطر واحدة من اروع ملاحم البطولة في مواجهة العدو الصهيوني، حيث قام بقتل وجرح عدد من الجنود الصهاينة عند معبر الكرامة على الحدود بين أردن النشامى وفلسطين المحتلة”.

ولفتت إلى أن “هذه العملية البطولية تؤكد مرة اخرى ان روح المقاومة في الأمة هي روح متأصلة وأن عزيمة المؤمنين بتحرير فلسطين والمقدسات عزيمة راسخة لا تتزعزع، وقد ذكر شهيدنا البطل في وصيته انه ماض على نهج الشهيد ماهر ذياب الجازي الذي نفذ عملية بطولية مشابهة في نفس المكان وفي نفس الشهر من العام الماضي”.

وأشارت الى أن “هذه العملية الجريئة وغيرها مما يسطره ابناء هذه الأمة النجباء تمثل نبض الأمة وروحها في الرد على جرائم العدو الصهيوني ومجازره التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني البطل خصوصا في قطاع غزة، وهي تمثل الرسالة الأوضح لهذا العدو بأن كل ما يرتكبه من جرائم او ما يقوم به من اعتداءات سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة او في اي ساحة اخرى من بلداننا العربية والإسلامية لن تجلب له الأمن ولن تمنحه التفوق والهيمنة”.

وإذ حيت روح الشهيد البطل، توجهت بـ”أسمى آيات التبريك لعائلته الفاضلة ولعشيرته وسائر ابناء الشعب الأردني الشقيق”، سائلين “المولى عز وجل ان يلحقه بمقام الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا”.