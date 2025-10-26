قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ضمن مقابلة مع الإعلامي عماد مرمل ضمن برنامج "حوار خاص" عبر قناة "المنار": "لم أقبل أن أذهب إلى ايران خلال الحرب لاعتبار شخصي وميداني في إدارة المعركة، وإنجازات معركة "أولي البأس" هي إنجازات "الحزب" بأكمله وليست إنجازات فردية".

وللمرة الأولى، كشف قاسم عن أن "عنصرا من "الحزب" حدد الإحداثيات الدقيقة لضرب منزل نتنياهو وكانت الضربة مقصودة إما لإصابته أو لمنزله". أما عن رد "الحزب" على اغتيال نصرالله فأجاب: "قمنا بما يلزم وبما نقدر عليه".

في حين، لفت قاسم إلى أن "مشاركتنا في معركة الإسناد كانت في محلها وصحيحة ولو تكرر الأمر لكررناه على نفس المبدأ، أما الآن أصبح التكتيك مختلفاً ليس لدينا فائض قوة إنما لدينا من القوة ما لدينا، فكل الأعداء كانوا يراهنون أن ما حصل مع "الحزب" يمكن أن يُبيده".

وقاسم ركز على أنه "إذا لم نردّ على إسرائيل فبدل أن يكون لها شبر أرض سيكون لها كل الأرض وبدل أن يكون لها سيطرة صغيرة سيكون لها سيطرة كبيرة وبدل أن تقضي على هذه المجموعة ستقضي على الأجيال القادمة".

من جهة أخرى، أكد أن "العلاقة مع الرئيس بري علاقة ممتازة جداً وكانت طوال فترة العدوان قائمة على تنسيق دائم ونحن نطلعه على الأجواء وما لدينا في الموضوع المقاوم وهو يتابع ما لديه وكان أبلغ وأهم محطة في معركة "أولي البأس" حين أُبرم الاتفاق".

وتابع: "كنا في كل المحطات مع الرئيس بري على رأي واحد وعلى قواعد واحدة وعلى فهم واحد وهذا سهّل عملية الاتفاق بالصيغة التي ظهرت بها وبعد الاتفاق التنسيق بيننا على أعلى المستويات بل هو محل حسد من الآخرين، والعلاقة بين حزب الله وحركة أمل والعلاقة بين الأمين العام والرئيس بري ممتازة جداً والشيء الذي أسّسه سماحة سيد شهداء الأمة والذي كان حريصاً جداً أن يبقى على أعلى وتيرة أقول لكم الآن إنها على نفس المستوى وما زلنا نتابعها".

وأضاف قاسم: "الرئيس بري يُشهد له بالتفاعل والتعاون الكامل ونحن وإياه نتشارك وجهة نظر واحدة ونتقاطع في الفهم والوعي والحرص على الطائفة والحرص على لبنان والمقاومة أي أن قواعدنا واحدة ولذلك نحن متفاهمون".

أما لناحية الجهوزية لأي معركة محتملة، فقد أعلن قاسم "أننا كمقاومة جاهزون للدفاع وليس جاهزين لشن معركة وليس لدينا قرار لشن معركة ولا قرار لمبادرة بالقتال لكن إن فُرضت علينا معركة ولو لم يكن لدينا سوى خشبة فلن نسمح للإسرائيلي أن يمرّ سنقاتله حتى لو لم يبق منا رجل أو امرأة".

وأشار قاسم إلى أن "استمرار الأميركي والإسرائيلي بهذه الوتيرة للضغط حتى تأخذ أميركا بالسياسة ما لم تأخذه إسرائيل بالحرب، وهناك قدر من الردع موجود قد لا يمنع الحرب لكنه يمنع تحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية".

وقال: "أنا أنصحهم وحتى وهم أعداء إذهبوا وطبقوا الاتفاق الذي حصل والكل يطلع ربحان، إن لم تطبقوا الاتفاق لن تحصلوا على نتيجة ونحن سنستمر بالاستعداد لنقاوم أي عدوان ممكن أن يحصل، وإن لم تطبقوا الاتفاق لن تحصلوا على نتيجة ونحن سنستمر بالاستعداد لنقاوم أي عدوان ممكن أن يحصل".

وأردف: "نقول للعدو إن بمعركة أولي البأس لم تحققوا أهدافكم وأكثر من هذا الاتفاق لا يمكن أن تحققوا".