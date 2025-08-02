شيع "حزب الله" 3 من عناصره سقطوا في القصف الجوي الاسرائيلي منذ يومين على مناطق في الجنوب والبقاع .

ففي بلدة كفرملكي، ودّع الأهالي ابنهم علي محمد حمود بمراسم تكريمية، استهلّ التشييع الحاشد بالقسم والعهد والوفاء، وبعدها صلاة على الجثمان، ثم جاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات المؤيدة للمقاومة وأمينها العام الشيخ نعيم قاسم، قبل أن يوارى في ثرى الجبانة.

و في جباع، كان وداع "الشهيد حسن شريف غملوش" حيث جدد "رفاق الدرب عهدهم بالمضي على طريق المقاومة، وسط مراسم تكريمية مهيبة وصلاة على الجثمان، ليُحمل بعدها النعش على الأكتاف ويجوب شوارع البلدة وسط الهتافات الحسينية والتلبية وفي جبانة الشهداء.

وفي بلدة سحمر – البقاع الغربي، شيّع الحزب حسن محمد الحرشي في موكب حاشد تقدّمته الفرق الكشفية وصور القادة، بمشاركة واسعة من الشخصيات والفاعليات والأهالي.

وشهد التشييع مراسم قسم وعهد وصلاة ووري في الثرى.