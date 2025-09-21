شيع "حزب الله" واهالي بلدتي جديدة أنصار وهونين، شهيده عمّار هايل قصيباني الذي ارتقى اثر غارة لمسيرة معادية استهدفته على طريق انصار -كوثرية الرز ، بموكب مهيب وحاشد.

وأقيمت مراسم تكريمية للشهيد، تخللها قسم عهد ووفاء أكد فيها "رفاق الدرب الاستمرار على النهج المقاوم الذي خطّه الشهداء بدمائهم الطاهرة".

بعدها جاب موكب التشييع شوارع بلدة جديدة انصار وسط حشود غفيرة من الأهالي الذين هتفوا للنهج المقاوم ورفعوا الرايات وصولاً الى جبانة البلدة حيثُ وورِيَ الشهيد في روضة شهداء جديدة انصار .

وفي بلدة النميرية، شيع "حزب الله" "الشهيد حسين حسان رمضان الذي ارتقى بغارة لمسيرة معادية". موكب التشييع تقدّمته الفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي وحملة الرايات وصور الشهداء، فيما رفعت الشعارات التي تؤكد المضي قدماً على خط المقاومة، وقد شاركت شخصيات وفاعليات وحشد من أبناء البلدة والقرى المجاورة في مراسم وداع الشهيد، وأقيم القسم والعهد من رفاقه الذين أكدوا أنّ دماءه لن تذهب هدراً ، وبعدها جاب النعش شوارع البلدة وصولاً إلى جبانة البلدة حيث وورِي الشهيد في روضة النميرية.