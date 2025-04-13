دان حزب الله، بِشدّة قصف الجيش الإسرائيلي لِمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدّى إلى تدمير ‏أقسامٍ من المستشفى وإخراجه عن الخدمة، وتشريد المرضى والجرحى والمدنيين.

وقال في بيان، إن “هذا الاعتداء السافر يُشكّل جريمة حربٍ موصوفة، ويُؤكّد مُجدداً الوجه الإجرامي الوحشي ‏للعدو الصهيوني، الذي لا يَتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم مُتذرّعاً بادعاءاتٍ وأكاذيب، ضارباً عرض ‏الحائط كل القوانين الإنسانية والدولية.‏ إن استهداف العدو الإسرائيلي المتكرّر للمنظومة الصحية من مستشفيات وطواقم طبية وكوادر صحية هو ‏امتدادٌ لِحرب الإبادة المستمرة التي تُمارسها آلة القتل الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الصامد، وهي جريمةٌ ‏وحشيةٌ في سياق التدمير المُمنهج لِما تَبقّى من مقوّمات الحياة في قطاع غزة المحاصر، وبِتواطؤ ودعم أميركي ‏لا محدود”.

ودعا حزب الله “المنظمات الدولية والحقوقية، والهيئات الطبية والإنسانية، العربية والدولية، لإدانة هذا العدوان ‏الوحشي، وإلى التحرك العاجل لِحماية المدنيين والمنشآت الصحية في غزة، والعمل الفوري لِوقف جريمة ‏الإبادة الجماعية”.