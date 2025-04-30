المركزية - أعلنت قيادتا حزب الله وحركة أمل عن لوائح المجالس البلدية والاختيارية في جبيل وكسروان بحضور ‏المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل بسام طليس ومسؤول منطقة جبل لبنان ‏والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو بحضور العاملين في ملف الانتخابات البلدية والاختيارية. ‏

حيث تم الإعلان عن لوائح التنمية والوفاء في البلدات التالية: علمات، الصوانة - لاسا - أفقا - عين الغويبة ‌‏- المغيري - رأس أسطا - حجولا - بشتليده وفدار - مشان - الحصون. بالإضافة إلى فوز المجالس البلدية ‏في بلدات المعيصرة - الحصين ومزرعة السيادة بالتزكية. ‏

وفي كلمة له خلال الإعلان عن لوائح التنمية والوفاء في جبيل وكسروان أكد المسؤول المركزي للشؤون ‏البلدية والاختيارية في حركة “أمل” بسام طليس أن “الانتخابات البلدية والاختيارية هي استحقاقات محلية ‏ذات طابع إنمائي وخدماتي في بلدات جبيل وكسروان التي تعني لنا الكثير على المستوى الوطني والتي ‏كانت محط اهتمام الإمام المغيب السيد موسى الصدر." ‏

وأضاف طليس: “نحن في الثنائي الوطني ننطلق في الانتخابات البلدية من اتفاق موقّع بين الرئيس نبيه ‏بري والشهيد السيد حسن نصر الله عام 2010. هذا الاتفاق لا يحل مكان العائلات، ولا يفرض أسماءً أو ‏مرشحين على أي من القرى أو البلدات، بل يشدد على دور العائلات والتكامل معها. ‏

من جهته أشار مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو إلى أن "لوائح التنمية ‏والوفاء هي لوائح الناس والأهالي في قرى وبلدات جبيل وكسروان،" داعيًا إلى "تقديم تجربة نموذجية في ‏العمل البلدي والإنمائي من خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يجب أن يهدف لخدمة أهلنا ورفع مستوى ‏التنمية وليس لأي شيء آخر." ‏

وختم الشيخ عمرو: "نعد أهلنا بأن نكون يدًا واحدة لخدمة الناس في المنطقة التي نعتز بالانتماء لها والتي ‏تشكل نموذجا في العيش الواحد على مستوى الوطن". ‏

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