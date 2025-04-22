أعلنت قيادتا "حزب الله " وحركة "أمل" في المتن الشمالي ترشيح كل من حسن هيثم أمهز في المجلس البلدي وعلي حسين الأحمر في المقعد الإختياري في برج حمود .

وأكدتا في بيان "التواصل الدائم لمواكبة الاستحقاق البلدي والاختياري لما فيه مصلحة المواطنين في برج حمود والمتن الشمالي" ، ودعتا الى "مقاربة هذا الاستحقاق من زاوية خدمة الناس والتنمية والابتعاد عن التجاذبات السياسية".