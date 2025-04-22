Apr 22, 2025 8:08 PMClock
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"حزب الله" و"أمل" يعلنان ترشيح أمهز والأحمر في برج حمود

أعلنت قيادتا "حزب الله " وحركة "أمل" في المتن الشمالي ترشيح كل من حسن هيثم أمهز في المجلس البلدي وعلي حسين الأحمر في المقعد الإختياري في برج حمود .
وأكدتا في بيان "التواصل الدائم لمواكبة الاستحقاق البلدي والاختياري لما فيه مصلحة المواطنين في برج حمود والمتن الشمالي" ، ودعتا الى "مقاربة هذا الاستحقاق من زاوية خدمة الناس والتنمية والابتعاد عن التجاذبات السياسية".

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