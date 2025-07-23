Jul 23, 2025 6:04 PMClock
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"الحزب" ينفي "جهوزيته للتصادم مع الدولة": محض افتراءات تخدم أجندات مشبوهة!

صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان الآتي:

تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله بشكل قاطع ما ورد على قناتي العربية والحدث من أخبار نُسبت ‏إلى حزب الله حول جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية وإلى غير ذلك من أكاذيب. وتؤكد أن تلك الأخبار ‏والمعلومات هي عاريةً عن الصحة جملةً وتفصيلًا، وهي محض افتراءات مختلقة من مخيلة تلك ‏القنوات وخدمة لأجندات مشبوهة تسعى لخلق البلبلة وزعزعة الاستقرار في لبنان.‏

وبناء عليه، تدعو العلاقات الإعلامية جميع وسائل الإعلام إلى تجاهل تلك الأخبار المفبركة وعدم البناء ‏عليها في التحليلات والمواقف. وتعيد التأكيد على أهمية مراجعة الجهة المختصة في حزب الله للاطلاع ‏على مواقفه ووجهات نظره من الأحداث والتطورات، خاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة والحساسة.‏

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