أصدر حزب الله بيانًا يعبر فيه عن تعازيه الحارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إثر الحادث الأليم الذي وقع في ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس، والذي أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص وجرح عدد آخر. وقد تقدم الحزب في بيانه بأحر التعازي والمواساة إلى سماحة الإمام القائد السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، وحكومتها وشعبها العزيز، بالإضافة إلى عوائل الشهداء.

وأشار البيان إلى أن حزب الله يعرب عن تضامنه العميق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويقف إلى جانب شعبها الأبي والمعطاء في هذا الظرف الصعب. كما دعا الحزب الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، متمنيًا أن يحفظ الله الجمهورية الإسلامية وشعبها العزيز من كل سوء.

وأكّد البيان على يقين حزب الله بقدرة الجمهورية الإسلامية على تجاوز هذه الحادثة المفجعة، ومواصلة مسيرتها المباركة في التقدم والتطور والصمود، ونصرة قضايا الأمة.