قالت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في أحاديث صحافية مع العربية وسكاي نيوز اليوم إنه "يجب نزع سلاح حزب الله بالكامل". وأضافت "حزب الله مثل "السرطان" وعلى لبنان استئصاله إذا أراد التعافي"، مشيرة إلى أن "إيران جرت المنطقة لمرحلة خطيرة من عدم الاستقرار". ولفتت الى ان "الجيش اللبناني قادر بإمكاناته الحالية على نزع سلاح حزب الله".

وقالت: الطريقة الوحيدة لخروج لبنان من أزمته هي رفض أي دور لإيران وحلفائها، مشيرة الى ان "لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور بري في المرحلة المقبلة".

واعلنت "اننا نتوقع إصلاحات في لبنان لكن لصبر إدارة الرئيس دونالد ترامب حدود". وتابعت "نريد أن يشعر اللبنانيون بالأمان عند وضع أموالهم في المصارف". وقالت"أبلغت المسؤولين اللبنانيين عدم التعويل على اجتماع البنك الدولي دون إقرار الإصلاحات من المجلس النيابي". ولفتت إلى أنه "على المسؤولين اللبنانيين أن يظهروا للبنك الدولي أنهم جادون ليس فقط بالكلام".