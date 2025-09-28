استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، الامين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي ‏لاريجاني، بحضور السفير الإيراني مجتبى أماني.



وأكد لاريجاني ‏وقوف إيران ودعمها للبنان ومقاومته بناءً على توجيهات الإمام القائد علي الخامنئي ومواكبة الحكومة ‏والشعب الإيراني، وأن إيران حاضرة لكل مستويات الدعم للبنان ومقاومته. ‏



وشكر قاسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وحكومةً وشعباً، على تعزيتهم ومباركتهم بشهادة ‏السيدين والشهداء، وعلى ما قدموه للبنان ومقاومته.

وأكد للوفد أن "لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية - ‏الإسرائيلية، وأن الشعب المقاوم على درجة عالية من العزة ودعم التحرير والاستقلال، ومن يرى مواقف الناس ‏الشجاعة والصابرة يؤمن بأن النصر حليفهم في مواجهة العدو الإسرائيلي".

‏وأضاف: "حزب الله منفتح على الجميع، ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي الذي ‏يشكل خطراً على الجميع من دون استثناء، خطراً على الشعوب والأنظمة والمقاومة. ونحن نؤمن أن لهذا الجبروت ‏العدواني الإسرائيلي نهاية ذليلة مع هذا الصمود الرائع في مواجهته".