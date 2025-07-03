أبلغ المعاون السّياسي للأمين العام لـ”حزب الله” ​حسين الخليل رئيس مجلس النواب نبيه برّي منذ تسلمه ورقة الرد اللبناني أنه غير جاهز للرد عليها وقال له هناك اختلاف وتباين في الآراء بين أعضاء “الحزب” بشأنها وطلب مهلة يومين إلى 3 أيام للرد بشكل رسمي عليها.

وفي جديد الجواب اللبناني على الورقة الاميركية التي حملها الموفد توم براك، كشفت معلومات "الجديد" عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل موفداً من حزب الله أول من أمس تبلغ منه "نصف جواب" كان عبارة عن مجموعة ملاحظات.

أضافت: "ان علي حمدان ممثل بري نقل الملاحظات الى اللجنة الرئاسية وتمت مناقشتها في اجتماع أول من أمس على أن يتبعها جواب رسمي اليوم".

ولفتت المعلومات الى ان حزب الله سيبلّغ إجابته النهائية على التعديلات اللبنانية على ورقة توم براك اليوم الى الرئيس نبيه بري.

وأشارت الى ان اللجنة الرئاسية المشتركة ستلتئم اليوم مجدداً عقب تبلغ الإجابة الرسمية لمناقشتها تمهيداً لإنجاز الرد اللبناني الرسمي.

وتلاقي اللجنة الخماسية اليوم الاجتماعات اللبنانية لمواكبة الرد الرسمي على الورقة الاميركية في اجتماعها الذي يعقد في منزل السفيرة الاميركية في السفارة في عوكر.