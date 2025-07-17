أصدر حزب الله بيانًا أعرب فيه عن تأييده لقرار القضاء الفرنسي بالإفراج عن المناضل جورج عبدالله، الذي أمضى 41 عامًا في السجون الفرنسية، معتبراً ذلك انتصارًا للحق ونصرة للمقاومة.

وذكر البيان أن استمرار احتجاز عبدالله رغم انتهاء محكوميته كان ظلمًا صارخًا ووصمة عار على النظام القضائي الفرنسي، مؤكداً أن القرار يمثل خطوة نحو العدالة بعد سنوات من التعنت والضغوط السياسية الأمريكية والصهيونية.

وأشاد الحزب بثبات جورج عبدالله وتشبثه بمبادئه خلال فترة اعتقاله، واصفًا إياه برمز المقاومة والدفاع عن الحق والكرامة.

وطالب البيان بضرورة تنفيذ قرار الإفراج فورًا، دون تأخير أو خضوع لضغوط سياسية تعرقل تطبيقه.