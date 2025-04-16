Apr 16, 2025 4:51 PMClock
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حزب العمل الإسلامي بالأردن: نؤكد موقفنا الثابت تجاه الحفاظ على أمن الأردن

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