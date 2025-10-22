Oct 22, 2025 11:18 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حزب "إسرائيل بيتنا": سنقدم أمام الكنيست اليوم مشروع قانون ضم مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o