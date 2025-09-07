اندلع بعيد منتصف الليلة الماضية حريق هائل في منطقة الوادي الأخضر، الممتدة بين سهل الميدنة كفررمان وأطراف عربصاليم، وامتد بسرعة نحو الأحراج في جبل الرفيع ومحيط بلدة سجد. تزامن الحريق مع تحليق مكثف لطائرات الكواد كابتر الإسرائيلية في سماء المنطقة، ما أثار المخاوف من أن تكون هذه الطائرات قد أسهمت في افتعال الحريق من خلال رمي مواد شديدة الاشتعال، خصوصا مع تسجيل وقوع حرائق في مناطق حرجية جنوبية مؤخرا بالتزامن مع تحليق مسيرات معادية فوقها.

وعملت فرق الدفاع المدني، بالإضافة إلى فرق الدفاع المدني في فوج إطفاء اتحاد بلديات إقليم التفاح واتحاد بلديات جبل الريحان والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية، على محاصرة النيران. واجهت الفرق صعوبات كبيرة بسبب وعورة المنطقة وغياب طرق مباشرة للوصول إلى مواقع متعددة اندلعت فيها الحرائق، كما انفجر العديد من القذائف العنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي أثناء عمل الفرق، دون تسجيل أي إصابات.

وتعد المنطقة محتوية على كميات كبيرة من القذائف غير المنفجرة، نظرا لتعرضها الدائم للقصف والغارات المعادية خلال مراحل الاحتلال والاعتداءات السابقة.

وخلال الليل، وجهت نداءات لأصحاب الصهاريج والجرارات الزراعية في بلدتي كفررمان وعربصاليم للمساعدة في نقل المياه لدعم جهود إخماد الحريق.

مع ساعات الصباح، تمكنت فرق الدفاع المدني من محاصرة النيران وإخمادها بعد نحو ست ساعات من العمل، بعد أن أتت على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية، وأشجار القندول والبلان، بالإضافة إلى الأعشاب اليابسة.