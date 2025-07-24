Jul 24, 2025 4:38 PMClock
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حريق هائل في منطقة القلة بين جرد الهرمل وعكار والأهالي يناشدون الجيش للتدخل

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