المركزية - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإطفاء تواصل، منذ قبل ظهر اليوم الجمعة، جهودها لإخماد حريق كبير اندلع في أحراج بلدة كفتون – قضاء الكورة، بإشراف مباشر من المدير العام بالتكليف العميد نبيل فرح، ومتابعة وزير الداخلية أحمد الحجار.

لا يزال الحريق الكبير يلتهم الأحراج الواقعة بين منطقتي البترون والكورة، وسط جهود حثيثة لعناصر الدفاع المدني الذين يواجهون صعوبات بالغة في السيطرة على النيران بسبب قوة الرياح واتساع رقعة الحريق.

وقد انضمت مروحية تابعة للجيش إلى عمليات الإخماد لمحاولة تطويق ألسنة اللهب ومنع تمددها نحو المناطق السكنية.

وشارك في عمليات الإخماد فرق من 13 مركزًا في الشمال وجبيل والبترون وإهدن وبشري، حيث واجهت العناصر صعوبات كبيرة أبرزها الطبيعة الوعرة، وضيق الطرق، وبعد مصادر المياه، ما استدعى مدّ أكثر من 16 خرطومًا ونقل مضخات محمولة على الظهر لمسافات طويلة. وتم استقدام طوافة للجيش اللبناني وبركة اصطناعية لتأمين المياه.

وفي موازاة ذلك، تعمل فرق الدفاع المدني على إخماد حريق هائل في أحراج بلدة لاسا – قضاء جبيل، وحريق كبير في المشرفة – قضاء عاليه، في ظل ظروف مناخية قاسية، لمنع تمدد النيران نحو المناطق السكنية والأحراج المجاورة.

كما سيطرت فرق مركز طرابلس على حريق اندلع في غرفة ببناية المجذوب، ما أدى إلى 16 حالة اختناق أُسعفت ميدانيًا، ونُقل 3 أشخاص إلى المستشفى.

وخلال اليوم، أخمد الدفاع المدني حرائق في مناطق متفرقة شملت:

الجنوب: أحراج الجبين – قضاء صور.

جبل لبنان: المغيرية والجميلية، أحراج المطلة، بيصور، دوحة الحص.

الشمال: أحراج شيخلار، رشدبين – عين عكرين، إهدن، محلة الجزائري/حامات – قضاء البترون.

عكار: أحراج رحبة، تكريت، العباس الغربي، الحصنية، مشحا.

البقاع: أحراج مكسه.

بيروت: بؤرة نفايات في أرض جلول.

وجددت المديرية مناشدة المواطنين الامتناع كليًا عن إشعال النيران في الأعشاب والأحراج، أو استخدام المفرقعات والأسهم النارية، محذرة من مخاطر اندلاع حرائق كارثية، ومؤكدة استمرارها في حال الاستنفار القصوى بالتعاون مع الجيش اللبناني والأجهزة المعنية، وداعية إلى التبليغ عن أي حريق عبر الرقم 125 أو خدمة واتساب 70192693.