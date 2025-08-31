Aug 31, 2025 7:23 PMClock
متفرقات
  • Plus
  • Minus

حريق كبير في مغدوشة.. وطوافات الجيش تتحرك

تواصلت مساء اليوم الأحد جهود عناصر الإطفاء التابعة للدفاع المدني وبلدية مغدوشة وبلديات صيدا الزهراني بالاشتراك مع الجيش اللبناني ومتطوعين من شباب مغدوشة، في مكافحة الحريق الكبير الذي اندلع صباحاً في واد بين بلدتي مغدوشة وطنبوريت.

وامتد الحريق بفعل الرياح القوية إلى خراج زغدرايا المجاورة، مهدداً المنازل في محلة المطرية شرق مغدوشة.

واستعين بطوافة عسكرية لمؤازرة أعمال الإطفاء، مما حال من دون وصول النار إلى المنازل.

وواكب النائب ميشال موسى جهود مكافحة الحريق بسلسلة اتصالات شملت الوزارات والجهات المعنية.

https://twitter.com/i/status/1962186339224367546

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o