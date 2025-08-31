تواصلت مساء اليوم الأحد جهود عناصر الإطفاء التابعة للدفاع المدني وبلدية مغدوشة وبلديات صيدا الزهراني بالاشتراك مع الجيش اللبناني ومتطوعين من شباب مغدوشة، في مكافحة الحريق الكبير الذي اندلع صباحاً في واد بين بلدتي مغدوشة وطنبوريت.

وامتد الحريق بفعل الرياح القوية إلى خراج زغدرايا المجاورة، مهدداً المنازل في محلة المطرية شرق مغدوشة.

واستعين بطوافة عسكرية لمؤازرة أعمال الإطفاء، مما حال من دون وصول النار إلى المنازل.

وواكب النائب ميشال موسى جهود مكافحة الحريق بسلسلة اتصالات شملت الوزارات والجهات المعنية.

https://twitter.com/i/status/1962186339224367546