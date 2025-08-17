اندلع صباح اليوم الأحد حريق كبير داخل مستودع يضمّ ثريات وأخشابًا عائدًا لـ"غاليري فري"، يقع خلف مسجد السلام في طرابلس، ما أثار حالة من الهلع في المنطقة المكتظّة بالسكان والمحال التجارية.

وسارعت ثلاث آليات تابعة للدفاع المدني وفوج إطفاء طرابلس إلى الموقع، حيث خاض عناصر الإطفاء معركة شاقة مع ألسنة اللهب التي تمدّدت بسرعة داخل المستودع، قبل أن ينجحوا، بعد جهود مضنية، في السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل.

ووفق المعلومات، سُجّلت حالتا اختناق نتيجة استنشاق الدخان الكثيف، وقد تولّى مسعفو الصليب الأحمر اللبناني وجهاز الطوارئ والإغاثة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا، في حين خلّفت النيران أضرارًا مادية جسيمة في المستودع ومحتوياته.

ورجّحت المعطيات الأوّلية أن يكون ماس كهربائي السبب الرئيس وراء اندلاع الحريق.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادث.