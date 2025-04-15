اندلع حريق كبير، اليوم، بالقرب من محطة محروقات في منطقة السبتية، ما أثار حالة من الذعر في صفوف السكان. واعلن الدفاع المدني "إنقاذ 6 مواطنين وإخماد حريق ألواح للطاقة الشمسية في السبتيه".

وكان الحريق اندلع قرب مدرسة "اندفنتيس" في السبتية، وسط معلومات عن وجود مواطنين محتجزين في الطوابق العليا من أحد المباني، ما زاد من حال الهلع والخوف في المنطقة.

وعلى الفور، حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وتعمل على إخماد ألسنة النيران ومنع تمدّدها إلى محطة المحروقات، والمحال التجارية، والمباني المجاورة.

كما تم استخدام سلالم مخصّصة لمحاولة إنقاذ العالقين في الطوابق العليا، لا سيّما أن الحريق، بحسب المعلومات، اندلع أولًا على شرفة المبنى (التراس)، قبل أن يمتد إلى داخله ومنها إلى المصعد (الأسنسير)، الأمر الذي زاد الوضع تعقيدًا وأدى إلى احتجاز عدد من السكان في الداخل.

وفي السياق، افيد ان "تم حتى اللحظة إنقاذ 6 أشخاص، واقتصرت الإصابات على حالات طفيفة، تمثّلت بمعظمها في ضيق تنفّس وحالات هلع وخوف".

بدورها، حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحريق وأسبابه.