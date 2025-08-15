اندلع حريق كبير في أحراج بلدة بشعله البترونية، وتعمل آليات الدفاع المدني على محاصرة النيران، بمشاركة أهالي البلدة الذين ناشدوا الجهات المعنية وقيادة الجيش إرسال طوافة للمساندة.

وتوجه النائب غياث يزبك الى البلدة لمتابعة عملية إهماد الحريق بعد وصول طوافات الجيش اللبناني لمساندة عناصر الدفاع المدني والأهالي، منعا لتوسع رقعة النيران.

وشكر يزبك للجيش اللبناني تلبية النداء، كما شكر لعناصر الدفاع المدني "تضحياتهم وجهودهم الجبارة وسرعة استجابتهم لحماية الأرواح والممتلكات، رغم الوسائل المتواضعة التي يملكونها" .

وفي سياق متابعة التطورات، حضر رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون روجيه يزبك، إلى موقع الحريق لمواكبة عمليات الإخماد ميدانياً، والاطلاع عن كثب على الجهود المبذولة من قبل الجيش اللبناني وفرق الدفاع المدني والجهات المعنية.

كما ناشد رئيس بلدية بشعله - البترون جورج الشدياق المسؤولين المساهمة في أسرع وقت بإخماد الحريق الهائل المندلع منذ قرابة الثالثة من بعد الظهر في أطراف البلدة والذي قد يهدد المنازل القريبة في حال امتداده، شاكراً في الوقت نفسه الجيش اللبناني الذي أرسل طوافات للمساعدة في اخماد النيران وفرق الدفاع المدني من كافة البلدات والقرى المحيطة.

وكان النائب يزبك قد اجرى اتصالا بقيادة الجيش، وأعلن عن توجه طوافة الى مكان الحريق.

وكتب يزبك عبر x: "بعد الاتصال بقيادة الجيش من اجل ارسال طوافات لمساندة الدفاع المدني والاهالي في اطفاء الحريق الكبير المشتعل في الاحراج اعالي بلدة بشعلة في منطقة البترون ومنع توسعه، خصوصا بعدما بلغت النار اماكن يصعب على الوسائل الوصول اليها لاهمادها، ابلِغت بأن طوافة ستتوجه فوراً الى المكان".