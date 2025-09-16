9:56 AMClock
أبرز الأحداث
بالفيديو - حريق في مبنى في طريق الجديدة في بيروت

اندلع حريق في مبنى في طريق الجديدة في بيروت لم تُعرف أسبابه بعد.

