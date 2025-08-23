آخر الأخبار
11:54 AM
متفرقات
حريق كبير في مجدل المعوش
إندلع حريق كبير في بلدة مجدل المعوش، حيث التهم أراضٍ زراعية واقترب من المنازل.
مارتينوس: قضاء جبيل كان محطة أساسية للسياحة الصيفية
2025-08-23 19:28:50
متفرقات
كرامي لاهالي الضنية: سأكون حاملا لمطالبكم
2025-08-23 17:53:17
متفرقات
براءة اختراع لابتكار علمي يضع مدرسة سان جوزيف - مزرعة يشوع في طليعة...
2025-08-23 17:49:12
متفرقات
زيلينسكي: أوكرانيا لن تتنازل عن أرضها
هيئة البث عن مصدر أمني: رئيس الأركان يريد أن يكون احتلال غزة بطيئا حفاظا على حياة الجنود ولتجنب المس بالرهائن
إيران: المجموعة التي تم قتل 6 من أعضائها مرتبطة بإسرائيل
هيئة البث الاسرائيلية عن مصدر أمني: الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة العمل على إجلاء الفلسطينيين من غزة
أمينة إردوغان تدعو ميلانيا ترامب لتوجيه رسالة بشأن أطفال غزة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: احتلال مدينة غزة سيبدأ بعد الانتهاء من تطويقها الذي سيستمر نحو شهرين
تدابير سير غدا على خط سير شارع غورو - العكاوي
قائد الجيش استقبل وفدا من الكونغرس الأميركي بحضور السفيرة ليزا جونسون
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة ملازم في انفجار عبوة ناسفة تابعة للجيش في حادث عملياتي
احتجاجات في تل أبيب تطالب نتنياهو بإبرام صفقة الرهائن وإن كانت "جزئية"
بالصورة: سقوط عمود كهرباء يتسبّب بزحمة سير خانقة على طريق عام بلونة ويُطلب من السائقين تجنّب الطريق
بن غفير ردا على غانتس: رأينا الفرق بين الحكومة مع غانتس والحكومة بدونه في إيران ولبنان وسوريا ورفح
دوليات
زيلينسكي: أوكرانيا لن تتنازل عن أرضها
صحة
في منزلك.. "تعديل بسيط" يخفض ضغط الدم بشكل طبيعي
العنب.. فاكهة صغيرة بمفعول "خارق" للقلب والدماغ
البعثة العسكرية الإيطالية قدّمت جهاز تصوير شعاعي لمستشفى سبلين
بخاش في اجتماع نقباء المهن الصحية: للعمل على ملف منتحِلي الصفة داخل القطاع
"الوقاية من أمراض السرطان وتعزيز السلامة العامة" ندوة من تنظيم "اليازا"
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
9:35 PM
زيلينسكي: أوكرانيا لن تتنازل عن أرضها
9:34 PM
هيئة البث عن مصدر أمني: رئيس الأركان يريد أن يكون احتلال غزة بطيئا حفاظا على حياة الجنود ولتجنب المس بالرهائن
9:26 PM
إيران: المجموعة التي تم قتل 6 من أعضائها مرتبطة بإسرائيل
9:25 PM
هيئة البث الاسرائيلية عن مصدر أمني: الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة العمل على إجلاء الفلسطينيين من غزة
9:24 PM
أمينة إردوغان تدعو ميلانيا ترامب لتوجيه رسالة بشأن أطفال غزة
9:16 PM
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: احتلال مدينة غزة سيبدأ بعد الانتهاء من تطويقها الذي سيستمر نحو شهرين
9:15 PM
تدابير سير غدا على خط سير شارع غورو - العكاوي
9:10 PM
قائد الجيش استقبل وفدا من الكونغرس الأميركي بحضور السفيرة ليزا جونسون
9:08 PM
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة ملازم في انفجار عبوة ناسفة تابعة للجيش في حادث عملياتي
9:08 PM
احتجاجات في تل أبيب تطالب نتنياهو بإبرام صفقة الرهائن وإن كانت "جزئية"
