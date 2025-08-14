1:00 PMClock
أبرز الأحداث
حريق ضخم في أحراج بلدة البيرة مما أدى إلى التهام مساحات واسعة من أشجار الزيتون وتعمل فرق الدفاع المدني بمؤازرة أهالي البلدة على مكافحة النيران والحدّ من تمددها

