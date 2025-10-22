Oct 22, 2025 7:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حركة فتح: مصادقة الكنيست على ضم الضفة لن تطمس حقنا في تجسيد دولة فلسطينية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o