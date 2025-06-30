أشارت "حركة شباب لبنان"، في بيان، إلى أن "... ملف الشركة المشغلة لالعاب المراهنات والقمار، فُتح بمبادرة من جهاز امن الدولة المرتبط مباشرة برئيس الجمهورية الذي تابع تفاصيل هذه القضية واعطى التوجيهات الصارمة لوقف كل المخالفات والفساد في الكازينو، وقد اشرفت النيابة العامة المالية على التحقيقات الجارية والتي ادت الى توقيف العشرات واقفال المكاتب التابعة للشركة".

أضاف البيان أن "حركة شباب لبنان اذ تعتبر ان هذه الخطوة هي جزء من برنامج وضعه ... رئيس الجمهورية للقضاء على الفساد في هذا الوطن، تنوّه بكل الجهود المبذولة من قبل القضاء والمديرية العامة لامن الدولة في هذه القضية، وتؤكد ان هذه الخطوة المتمثلة باقفال مكاتب القمار المشرّعة خلافا لكل الاصول تشكّل حماية للمجتمع اللبناني وبخاصة فئة الشباب منه، الذين ادمنوا، بفعل التسويق للقمار عن طريق الشركة الملاحقة الآن، والموقوف رئيس مجلس ادارتها ومديرها، على لعب الميسر المحرّم في كل الشرائع اصلا والذي لا يعدو كونه استيلاء على اموال الناس من خلال ايهامهم بتحقيق ارباح لم ولن تتحقق يوما اذ لم يسبق ان ربح انسان في (القمار) الا وعاد فخسر امواله فيه".

ودعن الحركة الى "منع العاب الميسر (القمار) بكل اشكالها في لبنان، والسماح فقط للاجانب بارتياد صالات لعب الميسر في كارينو لبنان، حماية لمجتمعنا وشبابنا من هذه الآفة التي لا يمكن وضعها خارج اطار الادمان".