Apr 12, 2025 9:48 PMClock
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حركة حماس: نتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من قطاع غزة

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