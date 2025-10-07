Oct 7, 2025 8:34 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حركة حماس: معركة طوفان الأقصى شكلت نقطة تحول كبيرة في المشهد السياسي والعسكري للمنطقة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o