Apr 25, 2025 7:42 AMClock
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حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار وناشطة باتجاه الاوزاعي

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