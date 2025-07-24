المركزية - دعت لجنة "مهرجانات الأرز الدولية" في بيان، "محبّي الفنان وائل كفوري، الذين سيتوافدون إلى منطقة الأرز مساء السبت المقبل، الواقع فيه 26 تموز، للمشاركة في الليلة الثانية من مهرجانات هذا العام، إلى اغتنام الفرصة عبر الوصول باكرًا للاستمتاع بجمال الغروب في هذه البقعة الفريدة من لبنان، بعيدًا عن زحمة الوقت الضيّق قبيل انطلاق الحفل، لأنّ من يصل قبل لحظات من بدء العرض، قد يفوّت عليه تجربة استثنائية متكاملة لا تُعاش كل يوم.

من ناحية أخرى، لقد حرصت لجنة المهرجانات هذا العام على تخصيص food court واسع ومتكامل في محيط موقع الحفل، يقدّم خيارات متنوعة ترضي جميع الأذواق، ويُعتبر حضور المهرجان فرصة مثالية لقضاء لحظات مريحة وممتعة قبل انطلاق الأمسية الفنيّة.

ومن باب الحرص على راحتكم التامة طوال السهرة، ننصحكم بأن تصطحبوا معكم سترة خفيفة (جاكيت) نظراً للانخفاض الطفيف في درجات الحرارة مساءً في منطقة الأرز، الأمر المعتاد في هذه الفترة من العام، خصوصًا بعد حلول الليل، وذلك لضمان متابعة الحفل حتى نهايته قرابة منتصف الليل براحةٍ تامة ومتعةٍ كاملة.

كما نذكّركم بضرورة الالتزام التام بالتوجيهات اللوجستية التي ستصلكم على الطريق من قبل المنظمين، لا سيّما ما يتعلق بتنظيم المواقف، وذلك لتسهيل دخولكم وخروجكم من الموقع، وضمان تجربة سلسة وآمنة للجميع.

إنّ "مهرجانات الأرز الدولية" هي مساحة لقاء بين الجمال والفن، بين الجبل والموسيقى، ووجودكم هو ما يمنحها الحياة والنكهة الخاصة. فلتكن زيارتكم للأرز يوم السبت المقبل أكثر من مجرّد حضور لحفل... ولتكن رحلة حسيّة متكاملة تعيشون فيها جمال لبنان من القلب.

نلقاكم في الأرز".