Jun 24, 2025 2:26 PMClock
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حرس الثورة: الموجة الثانية والعشرون من عملية الوعد الصادق 3 كانت درساً تاريخياً وذا مغزى للعدو الإسرائيلي

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