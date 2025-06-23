المركزية - أكد منسق "حراك المعلّمين المتعاقدين" حمزة منصور، أن "الحراك تبنّى المطلب المحق بتعويض شهر تشرين الأول، بعدما خسر المتعاقدون ساعاتهم كاملة خلال هذا الشهر نتيجة العدوان الإسرائيلي. وقد تمّ نقل هذا المطلب أولًا إلى الوزير عباس الحلبي، ومن ثم إلى معالي الوزيرة الدكتورة ريما كرامي في أول لقاء رسمي معها".

وشدّد منصور على أنه أعاد إرسال هذا الطلب إلى الوزيرة مجددًا، مطالبًا بـ"حسم هذا الحق التربوي والوطني بلا أي تأخير".

واعلن أن "وزارة التربية تعمل حاليًا على إعداد صيغة قانونية بخصوص التعويض"، مؤكدًا أن "الإعلان عن القرار النهائي متروك للوزارة في أقرب وقت".