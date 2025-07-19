توجه منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور، الى وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مطالبا بإنصاف المعلم وتأمين العدالة له، وقال في بيان: "بعد أن رفعنا إلى معاليكم بتاريخ 30 حزيران كتابًا نطالب فيه بزيادة بدلات المراقبة والتصحيح، كنا نأمل أن تأتي الزيادة منصفة، تعكس حجم الجهد والتعب الذي يبذله المعلمون خلال الامتحانات الرسمية، وأن لا تقلّ عن مضاعفة الأجر المعتمد سابقًا. لكننا فوجئنا بأن الزيادة المقترحة لم تتجاوز 30%، وهي نسبة لا توازي الأعباء والمسؤوليات التي يتحملها المعلم، ولا تنصفه بما يليق بجهوده وتضحياته".

وأشار الى ان "الامتحانات الرسمية ما كانت لتُنجز بهذا الهدوء والدقة والشفافية لولا تفاني المعلم، الذي كان حجر الأساس في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، رغم الظروف المادية والأمنية الصعبة التي يمر بها البلد. وعليه، فإننا نتوجه إلى معاليكم اليوم، مطالبين بإعادة النظر في هذا القرار قبل صدوره، آملين أن يتم تصحيح الخلل بما يحقق الحد الأدنى من العدالة والاحترام لدور المعلم ومكانته".

وختم منصور مؤكدا ان "إنصاف المعلم هو المدخل الحقيقي لأي نهوض تربوي، فكونوا إلى جانبه، لا ضدّه ".