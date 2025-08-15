تواصل فرق الدفاع المدني في محافظة عكار جهودها لإخماد الحرائق المتنقلة التي اندلعت منذ أكثر من ٤٨ ساعة في مناطق القموعة والقبيات والبيرة، مستنفرةً جميع المراكز بشكل كامل. وأتت النيران على مساحات واسعة من الغابات، بالإضافة إلى بساتين الزيتون واللوز وكروم العنب في خراج قريتي الباردة والنهرية، مسببة خسائر كبيرة في الممتلكات الخاصة بعد أن اقتربت النيران من العديد من المنازل.

وتؤازر فرق الإطفاء طوافتان تابعتان للجيش اللبناني أقلعتا من قاعدة القليعات الجوية، إلى جانب متطوعين من جمعية درب عكار والمستجيب الأول في اتحاد بلديات جرد القيطع، تحت متابعة ميدانية من مصلحة الزراعة ومأموري الأحراج.

وفي تطور جديد، اندلعت حرائق كبيرة في خراج بلدة ذوق الحصنية، مما اضطر السكان لمغادرة منازلهم بسبب كثافة الدخان وارتفاع درجات الحرارة، مع مطالبة الأهالي بتدخل عاجل من كوافة الجيش للسيطرة على النيران وحماية ممتلكاتهم.

كما سجّل حريق آخر على طريق عام عدبل – نهر نصار، حيث تتواصل جهود السيطرة على النيران لمنع امتدادها إلى المناطق السكنية والزراعية المجاورة.