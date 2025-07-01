Jul 1, 2025 8:11 AMClock
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حرائق الغابات تشتعل في إزمير التركية وإخلاء أكثر من 50 ألف شخص وسرعة الرياح أثناء الليل زادت الوضع سوءاً

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