جال رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي، يرافقه ممثل رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري وليد صفدية، متفقداً مجمع عين الحلوة السكني وحي السكة – مخيم العودة، بهدف الإطلاع على إحتياجاتهما والسعي إلى تحسين البنى التحتية وتطوير الخدمات للأهالي.

إستهلت الجولة في مجمع عين الحلوة السكني، برفقة عدد من سكان المجمع وأعضاء اللجنة المشرفة عليه. تلتها جلسة حوارية في مسجد الحولة، جرت خلالها مناقشة أبرز الاحتياجات والخدمات المطلوبة.

وأكد حجازي "السعي إلى بذل أقصى الجهود الممكنة لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدّمة للسكان".

كما وجال حجازي والصفدية في أرجاء حي السكة – مخيم العودة برفقة عدد من أهالي الحي وأعضاء اللجنة يتقدّمهم أمين السر علي الموسى (أبو أيمن).

وختاما، كان لقاء في منزل فتحي هيلالي، جرى خلاله طرح أبرز التحديات والاحتياجات، وبخاصة ما يتعلّق بالبنية التحتية والإنارة. ووعد رئيس البلدية ببذل الجهود الممكنة بهدف تحسين أوضاع الحي، بما في ذلك تركيب إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.