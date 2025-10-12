Oct 12, 2025 9:29 PMClock
حجار: صيدا أنجبت للبنان رجال دولة واجهوا الاحتلال وثبّتوا النهج الوطني

أصدر الوزير السابق الدكتور هكتور حجار بيانا أعرب فيه عن "تضامنه مع أهالي صيدا المناضلين والشرفاء"، مستنكرا "حملات التضليل التي تحاول النيل من مرجعيات صيدا الوطنية والتي تحمل تاريخا من النضال والتضحيات"، مشدد ا على "وقوفه بوجه هذه المحاولات المغرضة". 

وختم حجار: "صيدا أنجبت للبنان رجال دولة قدّموا أرواحهم فداءً لبقاء لبنان سيدًا، حرًّا ومستقلًا. واجهوا الاحتلال بكلّ أوجهه، وثبّتوا النهج الوطني الذي حمى الكيان وحفظ السيادة. ولكلّ خفافيش الليل والمتطفّلين نقول: لن تنالوا من بيوت صيدا، ولا من صمودها وعزيمتها ولا من التزام أبنائها بثوابتهم الوطنية.أنتم الزائلون، وهم الباقون.

