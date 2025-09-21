يتأثّر لبنان بكتل هوائية جافة ودافئة وتستمر لغاية الاربعاء المقبل مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها وتدني الرطوبة السطحية، تبدأ هذه الكتل بالانحسار يوم الاربعاء ليتحول الطقس مساءً الى متقلب مع احتمال امطار رعدية محلية غير شاملة تستمر الخميس مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الأحد:

-الحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٣ ساحلا وبين ١٢ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر



-الجو : مشمس

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالا

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : مرتفع الموج خاصة شمالا ١٠٠سم وحرارة سطح المياه ٢٩

الاثنين : مستقر مشمس وحار والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٣ ساحلا وبين ١٢ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الثلاثاء : مستقر حار مشمس وظهور بعض السحب المرتفعة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٤ ساحلا وبين ١٢ و ٣٣ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

المصدر: LBCI