أعرب رئيس "جمعية إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب عن "شرف الجمعية بتقديم بالغ العرفان على الدعوة الكريمة التي وجّهها فخامة الرئيس العماد جوزاف عون والسلطات الكنسية اللبنانية لقداسة البابا لاون الرابع عشر لزيارة لبنان في الفترة من 30 تشرين الثاني إلى 2 كانون الأول 2025، والتي تمثل بلا شك لحظة تاريخية استثنائية تعكس المكانة الروحية والإنسانية للبنان في الكنيسة الجامعة ووجدان العالم، وتعزز مكانة لبنان على الخارطة الدولية".

أضاف: تؤكد الجمعية أن استقبال قداسة البابا يتم بتقدير واعتزاز بالغ، حيث تأتي هذه الزيارة الرسولية الأولى في بداية حبريّته المباركة، حاملة رسالة السلام والأمل والتآخي إلى وطنٍ عانى العديد من التحديات. وتعد هذه الزيارة فرصة لتأكيد أن لبنان ما زال حاضرًا كرمز للحرية والتعايش المشترك، ومساحة للرسالة الإنسانية الفريدة التي تخاطب ضمير البشرية وتنبض بالأمل.

وختم: تعرب الجمعية عن فخرها واعتزازها بهذه الزيارة المباركة، وما تمثّله من تعزيز مكانة لبنان على مختلف الأصعدة، ودعم مسيرة السلام والتنمية، وإلهام روح التعاون والأمل في جميع المناطق اللبنانية.

وأعربت الجمعية عن امتنانها العميق "لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وللإكليروس اللبناني الموقر على هذا الاهتمام المستمر بدعم لبنان وتعزيز دوره الوطني والدولي، بما يعكس روح المسؤولية والعمل المؤسسي الراقي".