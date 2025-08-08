المركزية - كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي عبر حسابه على "أكس": "هل يريد حزب الله فعلاً أن ينضوي تحت مظلة الطائف؟ وهل يسعى فعلًا للميثاقية؟ وهل حرب الإسناد كانت ميثاقية؟ ومن أين أتت فتوى الميثاقية في إجتماعات مجلس الوزراء؟ مع العلم أنه حسب المؤرخ يوسف إبراهيم يزبك ينص الميثاق "أن ينأى لبنان بنفسه عن سياسات المحاور".

وأضاف حبشي: "نرجو منكم ألا تبحثوا في اجتهاد الإحتلال الأسدي، للعب على التعابير التي برّرت إحتفاظكم بسلاحكم في التسعينات بذريعة مواجهة العدو. الأجدى أن يذهب حزب الله ويطلب من وزارة الداخلية ترخيصًا لـ"يلبنن" نفسه، وعندها نجتهد في تفسير الدستور والطائف. وليسلم السلاح للجيش اللبناني إنقاذًا لنفسه وللبنان. فمن يبحث عن شرعية سلاحه في القانون اللبناني، عليه أوّلًا الخضوع للشرعية اللبنانية. الميثاقية في الطائف هي إسلامية - مسيحية وليست مذهبية. نقطة على السطر".