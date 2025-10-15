المركزية - شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي على أن المطلوب اليوم من السلطة التنفيذية لاسيما من رئيس الجمهورية والحكومة الإمساك بمسار الدولة وحفظ لبنان بمنأى عن كل التحوّلات الإقليمية، داعيا الدولة اللبنانية أن تمسك بسيادتها بيدها وهذا الأمر قد تم إقراره في الخامس من آب. وأضاف: لا بد من الذهاب باتجاه تنفيذه.

حبشي وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، رأى أنّ "ما يحصل من تطوّرات في المحيط العربي يفرض على لبنان أن يقرأ المتغيرات بعمق لأنها متغيرات جوهرية"، لكنّه شدّد على وجوب أن تكون قراراته بيده من خلال استعادة السيادة.