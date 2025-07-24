المركزية- أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، أن "الانتخابات النيابية ليست الهاجس الأساسي اليوم، فالمرحلة وجودية وقلق اللبنانيين الأساسي هو بشأن إقامة دولة وعدم التأثير في إمكان قيامها".

وأشار حبشي في حديث لـ"صوت كل لبنان"، إلى أنّ "ما يحصل في المنطقة يدل على فوضى عارمة ويجب أن ينأى لبنان عنها، كما يدل على تغيّرات جذرية ويجب أن يواكبها لبنان بترسيخ استقراره من خلال وجود دولة لها سيادتها".

وعن حديث الموفد الأميركي توم براك بشأن سلاح حزب الله، رأى أن "براك يستطيع قول رسالته، ولكن موقف القوات واضح إذ يجب عدم انتظار الموقف الأميركي لقول موقفنا بشأن سيادة لبنان”، لافتاً إلى أنه “كان واضحاً في جلسة مساءلة الحكومة أن الغالبية الساحقة من الكتل النيابية تريد حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".

أما عن مساءلة وزراء التيار الوطني الحر والأطراف غير الحزبية، فاستبعد أن "يكون هناك تصويب سياسي في هذه المسألة"، مؤكداً أهمية وجود قضاء فعلي. كما تحدث عن جريمة انفجار مرفأ بيروت، مشدداً على وجوب السير في التحقيق بالكامل.