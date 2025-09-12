Sep 12, 2025 5:15 PMClock
أبرز الأحداث
حاكم ولاية يوتا الأميركية: قبضنا على المشتبه في إطلاقه النار على تشارلي كيرك ويدعى تيلر روبنس وأقارب المشتبه فيه هم من سلموه للسلطات

