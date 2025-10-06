Oct 6, 2025 9:33 AMClock
أبرز الأحداث
حاكم منطقة بيلجورود الروسية: القصف الذي شنته أوكرانيا خلال الليل على المنطقة تسبب في أضرار للبنية التحتية للكهرباء وأدى إلى انقطاع التيار عن الآلاف من العملاء

