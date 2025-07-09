Jul 9, 2025 11:58 AMClock
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حاكم مقاطعة كورسك: مقتل 3 مدنيين وجرح 6 آخرين بينهم طفل جراء هجوم بمسيرة أوكرانية على متنزه بمدينة كورسك

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