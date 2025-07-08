Jul 8, 2025 12:33 PMClock
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حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية: القوات الأوكرانية نفذت هجوما بـ 116 مسيرة و74 قذيفة على 7 مناطق في المقاطعة

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