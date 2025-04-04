Apr 4, 2025 11:10 AMClock
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حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري خلال التسليم والتسلّم في المصرف المركزي: نبارك لكريم سعيد ونحن على ثقة أنّ مصرف لبنان سيكون بأيادٍ أمينة ونتمنّى له النجاح والتوفيق في مهمته

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